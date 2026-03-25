Chaos im Donaueschinger Rat: Diskussion über Radwege läuft aus dem Ruder

Die Gemeinderäte diskutierten über ein eigentlich banales Thema: ein Radwegenetz für Realschüler. Das mündete beinahe im Eklat – und offenbarte ein tieferliegendes Problem.

Was für ein Auftakt der Gemeinderatssitzung am 24. März: Wer hätte gedacht, dass die Ratsmitglieder beim ersten Tagesordnungspunkt knapp zwei Stunden darüber diskutieren werden, wie Schüler mit dem Fahrrad am besten und sichersten an die neue Realschule kommen. Und dann blieb diese Auseinandersetzung quasi ergebnislos. Doch weshalb die Diskussion so konfus verlief, nun folgend aufbereitet – ein Drama in drei Akten.

Die Realschule steckt in der Endphase des Umzugs in das neue Gebäude am Buchberg. Am Mittwoch, 25. März, beziehen die ersten Schüler bereits ihre neuen Klassenzimmer, nach den Osterferien soll dann der komplette Unterricht in dem neuen Gebäude stattfinden.

Was die Frage aufwirft: Wie kommen die Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren, am sichersten dorthin?

Verkehrsplaner Jürgen Karajan (Archivfoto) Foto: Jakober

Darüber hat sich der Verkehrsplaner Jürgen Karajan Gedanken gemacht und stellt dem Gemeinderat ein ausführliches Konzept vor. Erste Option: Die Umleitung des Radverkehrs über den Bereich Thedy’s Wies’ – eine Freifläche zwischen Hindenburgring und Villinger Straße.

Der Vorteil: Die Schüler müssen nicht durch die trubelige und verkehrsreiche Innenstadt fahren. Der Nachteil: Der Ausbau des bestehenden Feldwegs ist ein erheblicher, noch nicht detailliert kalkulierter, Kostenpunkt und die Flächen sind in Privatbesitz. Die zweite Option ist pragmatischer. Eine Radverkehrsführung auf bestehenden Wegen und Straßen durch die Innenstadt. Hier zeichnet er wiederum verschiedene Varianten nach.

Die neue Realschule Donaueschingen aus der Luft. Foto: Hans-Jürgen Götz

Doch wer einen Blick auf die Karte der Innenstadt Donaueschingens wirft, wird feststellen: Mehr als 40 Straßen und Gassen sind dort verortet. Dementsprechend gibt es etliche Kreuzungen und unendlich viele Möglichkeiten, auf dem Fahrrad zur neuen Realschule zu gelangen.

Michael Blaurock (Grüne) stellt die berechtigte Frage, ob denn bekannt sei, woher die Schülerströme kommen würden – was aber laut Karajan nicht ermittelt wurde. Dann schöpfen die Räte aus ihrem eigenen Erfahrungsrepertoire, wie sie sich selbst auf dem Drahtesel durch die Innenstadt navigieren.

Jens Reinbolz, SPD-Fraktionssprecher. Foto: Daniel Vedder

Peter Rögele (SPD) merkt an, dass die Schüler einfach schnell in die Schule kommen wollen und vermutlich nicht einen, wie im Konzept vorgeschlagenen, Zick-Zack-Kurs durch die Stadt fahren werden. Markus Milbradt (GUB) fordert nach 45 Minuten eine Pause, damit sich die Fraktionssprecher absprechen können. Oberbürgermeister Erik Pauly wiegelt das ab. „Mit Blick auf die voranschreitende Zeit sollten wir nun vorankommen.“

Die Stimmung kippt

Doch dann kippt die Stimmung, da kein Ende der Diskussion in Sicht ist. Niko Reith (FDP), Jens Reinbolz (SPD), Marcus Greiner (CDU), Michael Blaurock (Grüne) und Markus Milbradt (GUB) sind sich einig, dass das Problem ein anderes ist: Das Konzept lag den Fraktionen im Vorfeld nicht vor – eine fundierte Vorbereitung sei nicht möglich gewesen. „Für mich ist es schwierig, die etlichen Varianten auseinanderzuhalten. Das Konzept muss uns bereits vor der Sitzung vorliegen“, so Reith.

Reinbolz kritisiert die Verwaltung noch schärfer: „Es ist einfach blöd, wenn wir die Unterlagen erst jetzt vor die Nase geknallt bekommen. Keiner kann sich vernünftig vorbereiten, jeder spricht von etwas anderem. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert und das ist einfach Käse.“ Die Nerven liegen sichtlich blank. Pauly zieht die Notbremse und ordnet eine Sitzungspause an – zur Freude von Milbradt.

Schülerumfrage soll helfen

Nach zehn Minuten Sitzungspause haben sich die Gemüter beruhigt: Man ist sich einig, dass man sich nicht einig ist. „Es ist schwierig, eine einheitliche Lösung zu finden“, so Pauly. Der vorläufige Kompromiss: Bis auf Weiteres werde die erste Variante – ein Radwegnetz durch Thedy’s Wies’ – nicht weiterverfolgt. Betreffend der zweiten Variante ergibt sich jedoch eine neue Erkenntnis. Da sich aufgrund des Umbaus am Hindenburgring ohnehin die Verkehrswege sowohl für Auto- als auch Radfahrer über die nächsten Monate hinweg stetig verändern werden, könne der Gemeinderat eigentlich noch gar keine Variante für ein Radwegenetz durch die Innenstadt beschließen.

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten soll ein gemeinsamer Ortstermin stattfinden und eine finale Lösung gefunden werden. Blaurock ergänzt: „Meine Bitte wäre, eine Schülerumfrage durchzuführen, damit wir wissen, welche Wege die Schüler denn tatsächlich nutzen.“

Gemeindeordnung

Radwegekonzept

Laut Geschäftsordnung des Donaueschinger Gemeinderats muss die Zustellung der Einladungen und Unterlagen zu den Gemeinderatssitzungen mit angemessener Frist von mindestens sieben Tagen vor der Sitzung erfolgen. Heißt: Den Gemeinderäten hätte in diesem Fall das Radwegekonzept eigentlich im Vorfeld der Sitzung zur Verfügung gestellt werden müssen, damit die Fraktionen vorab beraten und sich in die Themen einarbeiten können.