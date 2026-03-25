Chaos im Donaueschinger Rat: Diskussion über Radwege läuft aus dem Ruder

Die Gemeinderäte diskutierten über ein eigentlich banales Thema: ein Radwegenetz für Realschüler. Das mündete beinahe im Eklat – und offenbarte ein tieferliegendes Problem.
Was für ein Auftakt der Gemeinderatssitzung am 24. März: Wer hätte gedacht, dass die Ratsmitglieder beim ersten Tagesordnungspunkt knapp zwei Stunden darüber diskutieren werden, wie Schüler mit dem Fahrrad am besten und sichersten an die neue Realschule kommen. Und dann blieb diese Auseinandersetzung quasi ergebnislos. Doch weshalb die Diskussion so konfus verlief, nun folgend aufbereitet – ein Drama in drei Akten.