1 Hunderte Fahrgäste stranden am Dienstvormittag am Lahrer Bahnhof. Wegen der Reparatur eines Oberleitungsschadens zwischen Kenzingen und Herbolzheim fällt der Fernverkehr aktuell komplett aus. Foto: Maren Späth/Einsatz-Report 24

Wegen Reparaturen an der Oberleitung zwischen Hebolzheim und Kenzingen kommt es aktuell zu Zugausfällen auf der Strecke.















Link kopiert

Ortenau - Reparaturen nach einem Oberleitungsschaden zwischen Kenzingen und Herbolzheim sorgen aktuell auch im Ortenauer Bahnverkehr für Chaos. Zurzeit ist die Rheintalstrecke gesperrt. Betroffen sind auch die Fernverkehrszüge ICE und IC/EC zwischen Karlsruhe und Basel. Züge des Fernverkehrs enden und beginnen aus Richtung Norden am Karlsruher Hauptbahnhof. Nahverkehrszüge fahren aktuell nur bis Lahr. Züge aus Richtung Schweiz und Freiburg enden und beginnen in Denzlingen.

Zwischen Lahr und Riegel fahren Ersatzbusse

Inzwischen fahren Ersatzbusse zwischen Lahr und Riegel, teilte die Deutsche Bahn mit. Wie lange die Behinderungen andauern, ist zunächst nicht klar. Tausende Reisende tummeln sich derweil an den Bahnhöfen – großes Chaos herrscht unter anderem am Lahrer Bahnhof.

Gegen 13 Uhr Strecke eingleisig befahrbar

Die Reperaturen an der Oberleitung werden vermutlich noch bis in den Nachmittag andauern, teilt ein Sprecher der Bahn mit. Gegen 13 Uhr könne die Strecke wieder eingleisig befahren werden. In der Folge kann es weiterhin zu Zugausfällen oder Verspätungen in beiden Richtungen kommen.