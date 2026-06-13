Chancen oder Risiko?: Das sagt ein Apotheker aus Freudenstadt zur Apothekenreform

Medikamente ohne Rezept, Blutabnahmen in der Apotheke, mehr Geld – das sieht die Apothekenreform vor. Christoph Klumpp, Apothekenbesitzer aus Freudenstadt, ordnet die Reform ein.

Ende Mai wurde die Apothekenreform vom Bundestag beschlossen. Apotheken sollen demnach künftig mehr Aufgaben von Hausarztpraxen übernehmen, wie Impfungen und Blutabnahmen, und bislang verschreibungspflichtige Medikamente in bestimmten Fällen ohne Rezept verkaufen. Auch soll der Notdienst besser honoriert werden. Das Ziel: Apotheken, vor allem im ländlichen Raum, zu stärken sowie Hausärzte zu entlasten. Kürzlich hat Gesundheitsministerin Nina Warken das Gesetz im Bundestag durchgesetzt.

Eine Weiterbildung für Blutabnahmen hätten bislang eher wenige Apotheker bekommen, sagt Christoph Klumpp, Inhaber der Nordstadt-Apotheke in Freudenstadt. Ebenfalls seien viele Änderungen für ihn noch ungeklärt oder nicht schlüssig. Dabei überwiegen für ihn die Vorteile der Reform. Welche er meint und was er sich von der Reform erhofft, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Höhere Impfquote durch Reform?

„Auch die vorherige Regierung hat ein Apothekenstärkungsgesetz durchgesetzt – aber das von Warken deckt deutlich mehr ab“, sagt Klumpp. Erstmals seit zwölf Jahren werde demnach die Vergütung auf verschreibungspflichtige Medikamente steigen. Auch das Leistungsfeld werde erweitert. Der Apotheker findet das grundsätzlich gut, aber: „Auch wenn es schön ist, dass unsere Kompetenzen erweitert werden, haben wir das alle noch nie gemacht.“

Was er sich jedoch erhofft – sobald die Kompetenzen sitzen – sei eine allgemein höhere Impfquote. Die Impfbereitschaft sei sehr schwach, wenn Bürger also die Möglichkeit haben, sich in der Apotheke impfen zu lassen statt beim Arzt, könne er sich eine höhere Quote vorstellen, so Klumpp.

Unklar seien dem Apotheker allerdings noch zwei konkrete Punkte der Reform: Erstens, die Kommunikation mit Hausärzten. „Den Ärzten soll keine Arbeit weggenommen werden, sie sollen sich nicht auf den Schlips getreten fühlen – gleichzeitig soll sich das neue Angebot auch wirklich auf die Apotheken ausweiten“, meint Klumpp. Gerade für Apotheken im ländlichen Raum sehe er eine große Chance in der Reform. „Es wird für Menschen komfortabler, und im besten Fall nehmen sie Impferinnerungen regelmäßiger wahr.“

Unsicher sei er sich ebenfalls bei den Rahmenbedingungen einer Impfung oder Blutabnahme. „Ich habe zwar mal eine Impf-Fortbildung gemacht, aber eine Blutabnahme noch nie. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, wie lange so ein Vorgespräch gehen soll bei sowas. Lässt sich das in zehn Minuten am Tag einrichten oder müssen längere Termine dafür eingeplant werden?“, fragt sich der Apotheker.

Medikamente auch ohne Rezept vergeben

Ein weiterer Reformpunkt ist, dass verschreibungspflichtige Medikamente künftig auch ohne Rezept freigegeben werden dürfen. „Klingt vielleicht komisch, ist aber eigentlich schlüssig“, meint er. Etwa, wenn der zuständige Arzt im Urlaub ist, ein Patient ein Medikament, wie Blutdrucksenker, seit mehreren Jahren einnimmt und eine neue Packung braucht. „Dann lasse ich den Kunden doch nicht im Regen stehen, nur damit es ihm danach schlechter geht. Die Kosten, die danach für ihn entstehen, sind deutlich höher, als wenn ich ihm einfach die Packung verkaufe“, erklärt Klumpp.

Als letzten großen Aspekt nennt er die Honorierung: Mehr Geld soll es für die Notdienste in ländlichen Apotheken geben. Eine Apotheke in Mannheim etwa habe nur jeden 40. Tag einen Notdienst – das sei neun Mal im Jahr und „echt verkraftbar“, meint Klumpp. Auf dem Land sei es oft alle sieben Tage ein Notdienst und damit 53 aufs Jahr gerechnet. „In Freudenstadt liegen wir mit unserer Apotheke relativ in der Mitte mit 18 Mal Notdienst im Jahr“, ergänzt er.

Dass die Honorierung für Notfalldienste steigen soll, sieht Klumpp als riesigen Fortschritt an. Hat der Apotheker aber trotzdem das Gefühl, dass ein Punkt in der Reform übersehen wurde? „Aus dem Bauch heraus, fehlt es erst mal an nichts. Natürlich steht man in der Konkurrenz mit anderen Apotheken, aber ich hoffe trotzdem sehr, dass ländliche Apotheken durch die Reform spürbar gestärkt werden.“