Chancen oder Risiko?: Das sagt ein Apotheker aus Freudenstadt zur Apothekenreform

Medikamente ohne Rezept, Blutabnahmen in der Apotheke, mehr Geld – das sieht die Apothekenreform vor. Christoph Klumpp, Apothekenbesitzer aus Freudenstadt, ordnet die Reform ein.
Ende Mai wurde die Apothekenreform vom Bundestag beschlossen. Apotheken sollen demnach künftig mehr Aufgaben von Hausarztpraxen übernehmen, wie Impfungen und Blutabnahmen, und bislang verschreibungspflichtige Medikamente in bestimmten Fällen ohne Rezept verkaufen. Auch soll der Notdienst besser honoriert werden. Das Ziel: Apotheken, vor allem im ländlichen Raum, zu stärken sowie Hausärzte zu entlasten. Kürzlich hat Gesundheitsministerin Nina Warken das Gesetz im Bundestag durchgesetzt.