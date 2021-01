Chancen für junge Familien in Loßburg Bauplätze werden nach Punktesystem vergeben

Mehr Gerechtigkeit bei der Bewerberauswahl

Ohne Kriterien könnten Teile der in der Gemeinde verwurzelten Bevölkerung keine Bebauung im Ort finanzieren. Die Gemeinde will durch die Bauplatzvergabe aber "dauerhafte, langfristige und nachhaltige Sesshaftigkeit in der Gemeinde, insbesondere in den Ortsteilen" ermöglichen, wie sie in ihrer Präambel formuliert. Gerade junge Familien mit mehrjähriger Ortsbindung seien auf die Kriterien angewiesen, um zukünftig in Loßburg bleiben zu können.