Thorsten Steidle, zuständig für die Pflege der Städtepartnerschaft mit Luynes, verrät im Interview, was die Besonderheiten dieser Reise sind:

Herr Steidle, die Städtepartnerschaft Meßstetten-Luynes besteht seit 40 Jahren. Was zeichnet die Reisen dorthin aus?

Im Lauf der Jahre ist eine intensive Verbindung ins Loiretal entstanden. Aufenthalte sind stets von sehr herzlicher Gastfreundschaft geprägt. Die Distanz – etwa 850 Kilometer – ist im Reisebus gut zu meistern; in der Regel ist bereits die Anreise sehr gesellig und die Gruppe lernt sich auf der Fahrt kennen. Am Ziel hat das wunderschöne Loiretal Besuchern wahrlich einiges zu bieten: edle Weine, leckeres Essen, beeindruckende Schlösser, tolle Landschaften, mildes Klima.

Das königliches Schloss von Amboise ist ein Hingucker. Foto: Steidle

Was macht Luynes als Stadt in Ihren Augen so reizvoll?

Mit rund 5000 Einwohnern ist Luynes eine kleine Stadt direkt an der Loire, keine 15 Kilometer entfernet von Tours, der Hauptstadt des Départements Indre-et-Loire. Enge Gassen und ein teils historisches Zentrum strahlen viel Charme aus. Zu den ältesten Gebäuden zählen ein für die Touraine typisches Fachwerkhaus aus dem 15. Jahrhundert sowie die offene Markthalle aus der gleichen Zeit, die regelmäßig genutzt wird. Über dem Städtchen thront ein Schloss aus dem 13. Jahrhundert, das der Duc de Luynes bewohnt. Am Ortsrand stehen Teile eines römischen Aquädukts, von dem heute noch 44 Bögen existieren. Im milden Klima des Loiretals mit landestypischen kleinen Lokalen versprüht Luynes Urlaubsflair.

In Amboise residierten einst Regenten. Foto: Steidle

Sind französische Sprachkenntnisse nötig?

Es sind ausdrücklich auch Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die über wenig oder keine Französischkenntnisse verfügen. Erfahrungsgemäß ist die Sprachbarriere beim Aufenthalt in der Gruppe mit organisiertem Programm kaum ein Problem. Führungen und ähnliches werden übersetzt, und in der Regel sind Mitreisende mit guten Sprachkenntnissen gerne bereit, zu helfen. Auch Englisch ist natürlich hilfreich.

Das Loiretal gehört zu den besten Weinregionen in Europa. Beim Besuch in Luynes haben die Meßstetter Gäste Gelegenheit, edle Tropfen zu verkosten. Foto: Steidle

Besteht auch die Möglichkeit, im Hotel zu wohnen?

Üblicherweise erfolgt die Unterbringung bei Austauschen im Rahmen von Städtepartnerschaften in Gastgeberfamilien. So entstehen im Lauf der Zeit sehr intensive Kontakte und nicht selten Freundschaften, die ein Leben lang halten. Um Interessierten den Einstieg in Städtepartnerschaft zu erleichtern, möchten wir bei der Fahrt im Mai auf Wunsch aber auch einen Aufenthalt im Hotel anbieten. Bei Interesse fragen wir gerne entsprechende Unterkünfte an.

Die Weinkeller sind voll und warten nur auf Gäste. Foto: Steidle

Was sind die Höhepunkte des Programms in Luynes?

Unsere französischen Freunde planen es derzeit. Regelmäßig stehen Besichtigungen prächtiger Loireschlösser auf dem Programm, in denen die französischen Könige im 15. und 16. Jahrhundert infolge des „Hundertjährigen Krieges“ residierten, etwa im Königsschloss Amboise. Zudem ist das Tal der Loire eine weltbekannte Weinbauregion, an Vielfalt und Vielseitigkeit wohl kaum zu übertreffen. Voller Leidenschaft präsentieren Winzer ihre feinen Tröpfchen wie etwa Charles Pain. Ein ausgezeichnetes kulinarisches Angebot und weitere interessante Ausflugsziele runden die Besuchsprogramme ab. Auf der jüngsten Fahrt bestaunten die Teilnehmer das historische Höhlendorf „Rochemenier Village Troglodytique“, die königliche Abtei Fontevraud, das Chateau Langeais aus dem 15. Jahrhundert und die Sammlung Maurice Dufresne, eine beeindruckende Ausstellung mit 3000 historischen Autos, Flugzeugen, Lastwagen, Motorrädern, landwirtschaftlichen und militärischen Maschinen sowie vielen anderen ungewöhnlichen Objekten und Erfindungen.

Die Sammlung Maurice Dufresne ist eine beeindruckende Ausstellung mit über 3000 historischen Autos, Flugzeugen, Lastwagen, Motorrädern, landwirtschaftlichen oder militärischen Maschinen sowie vielen anderen ungewöhnlichen Objekten und Erfindungen. Foto: Steidle

Jenseits der reizvollen Reiseerlebnisse: Warum sind die Kontakte und Freundschaften, die durch solche Reisen entstehen, wichtig - vielleicht wichtiger denn je in diesen Zeiten?

Gerade in Zeiten zunehmender Konflikte, Krisen und Kriege gewinnen persönliche Beziehungen zwischen Menschen verschiedener Staaten mehr und mehr an Bedeutung. Nicht ohne Grund waren die so entstehenden Freundschaften auch die Hauptintention bei der Begründung der deutsch-französischen Städtepartnerschaften nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie ich meine, ein weiterer wichtiger Grund für eine Beteiligung an der Städtepartnerschaft.

Anmeldungen sind in den nächsten Tagen noch möglich im Rathaus Meßstetten unter Telefon 07431/63 49-0.