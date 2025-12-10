Kein Lionel Messi, Kylian Mbappé, kein Lamine Yamal: Bayern-Juwel Lennart Karl feiert in der Champions League eine Tormarke, die anderen Frühbegabten nie glückte. Der Weg fürs WM-Jahr wird abgesteckt.

München - Das überzeugende WM-Plädoyer von Joshua Kimmich bekam Rekord-Teenager Lennart Karl bei seinem heimlichen Abgang nicht mit. Ein halbes Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft positionierte sich der Nationalmannschaftskapitän klar für eine Nominierung des wieder als Spieler des Spiels gefeierten 17-Jährigen.

"Jeder Stammspieler bei Bayern München - vor allem jetzt, wie wir gerade spielen - gehört dann auch in die Nationalmannschaft", sagte Kimmich nach dem erfolgreichen Jahresabschluss in der Champions League und dem Riesenschritt ins Achtelfinale.

Messi? Mbappé? Yamal? Karl!

Karl glückte beim 3:1 gegen Sporting Lissabon ein Königsklassen-Kunststück, das nicht einmal den Frühbegabten Lionel Messi, Kylian Mbappé oder Lamine Yamal gelang. Das Bayern-Juwel ist nach seinem wichtigen Treffer zum 2:1 gegen den portugiesischen Meister mit 17 Jahren und 290 Tagen der jüngste Spieler, der in Europas Eliteliga in drei aufeinanderfolgenden Spielen traf.

"Mit 17 Jahren in der Champions League ist schon etwas Besonderes für mich", sagte Karl, der vor seinem stillen Abschied über einen Seitengang der Allianz Arena wenigstens kurz in die TV-Kamera sprach. "Ich bin sehr stolz auf mich und die Mannschaft."

"Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk"

Auf großer Bühne war Karl zuvor bei seiner Auswechslung überschwänglich von den 75.000 Zuschauern gefeiert worden. Lachend und scherzend schlenderte der Junior nach dem Schlusspfiff an der Seite des vermutlich noch glücklicheren Comeback-Stars Alphonso Davies über den Rasen. Neun Monate nach einem Kreuzbandriss war es für den Kanadier ein "vorzeitiges Weihnachtsgeschenk", wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen befand.

Davies freut sich schon lange auf die WM, die in den USA, Mexiko und seiner Heimat ausgetragen wird. Immer größer wird auch die Turnier-Chance für Karl, der zuletzt als U21-Debütant mit drei Toren in zwei EM-Qualifikationspartien ähnlich mitreißend wie im Verein aufspielte. "Wenn du bei Bayern München performst, dann ist das schon ein Statement, unabhängig jetzt vom Alter", sagte Kimmich. Der 30-Jährige hat keine Zweifel, dass Karl auch nach dem nahenden Comeback von Mittelfeldstar Jamal Musiala weiter liefert.

Karl befolgt Kimmich-Ratschlag perfekt

"Auch wenn Jamal zurückkommt, wird Lenny seine Minuten weiter sammeln, weil er sich das einfach verdient hat", sagte Kimmich. Karl ist längst mehr als ein Ersatz für irgendwen und darf mal ein bisschen bei den Großen mitkicken. Der 17-Jährige genießt dank seiner viel bestaunten Stärken große Anerkennung von Harry Kane & Co., darf auch mal einen riskanten Schuss nehmen oder sich einen Ballverlust erlauben. Er ist rasant zu einer echten Alternative gereift.

"Lieber drei, vier Fehler machen, aber auch drei, vier auffällige Aktionen haben", lautet Kimmichs Ratschlag an die junge Garde um Karl. Dieser sei da "einen Schritt weiter" und habe eben auch "diese besonderen Momente", betonte Kimmich. Keine Sicherheitsdribblings, kein Alibi-Querpass, sondern Risiko und Abschluss. Sporting-Coach Rui Borges stöhnte nach dem Spiel, wie schwierig dieser noch 1,68 Meter große Lennart Karl zu verteidigen sei.

Kompanys Komplimente

Dem schloss sich Bayern-Trainer Vincent Kompany umgehend an. "Es ist eine schöne Entwicklung. Aber da wird noch mehr kommen, da muss noch mehr kommen", sagte der Belgier. "Er bleibt immer gefährlich, dann killt er einfach." Vor Karls Treffer zur erstmaligen Führung gegen Sporting hatte Serge Gnabry nach dem Premieren-Eigentor von Kimmich ausgeglichen; Jonathan Tah stellte den 3:1-Endstand her.

"Ganz objektiv weiß ich, dass Lenny schon bessere Spiele gemacht hat", meinte Kompany. Aber wenn man mit 17 Jahren vier-, fünfmal gefährlich sein könne, ohne sein bestes Spiel zu machen, verdiene das ein besonderes Kompliment. Ebenso wie Karls Defensivarbeit. "Er hat einen sehr stabilen Kopf und das muss jetzt so bleiben", lobte Kompany die mentale Stärke Karls.

Davies zurück, Musiala-Plan steht

"Lenny, der macht uns Spaß und Freude", sagte Kapitän Manuel Neuer. Und auch Sportvorstand Max Eberl stellte zufrieden fest: "Er hat dieses Besondere." Das könnte auch der DFB-Auswahl guttun. Eine kleine Nachricht von Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartete der Hochbegabte "noch nicht". Aber bald? Die Nationalmannschaft startet am 27. März in Basel mit einem Spiel gegen die Schweiz in das WM-Jahr.

Dann soll auch Musiala wieder dabei sein. Nach den Comebacks von Hiroki Ito und nun Davies naht auch die Rückkehr des Regisseurs, der bei der Club-WM eine Sprunggelenksverletzung und einen Wadenbeinbruch erlitten hatte. Der 22-Jährige sprach beim Weg aus der Arena davon, dass er im kommenden Jahr bald wieder dabei sein wollte.

"Alle Jungs hier bei Bayern München sind es gewohnt, viel zu gewinnen. Aber nach so einer langen Pause ist es etwas Besonderes. Das gilt für Phonzy, für Ito und hoffentlich bald auch für Jamal. Diese Geschichten sind wichtig", sagte Kompany. Sie sollen im gesamten Team für die zweite Saisonhälfte "ein Feuer" entfachen, wie der Trainer hofft.