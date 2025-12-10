Kein Lionel Messi, Kylian Mbappé, kein Lamine Yamal: Bayern-Juwel Lennart Karl feiert in der Champions League eine Tormarke, die anderen Frühbegabten nie glückte. Der Weg fürs WM-Jahr wird abgesteckt.
München - Das überzeugende WM-Plädoyer von Joshua Kimmich bekam Rekord-Teenager Lennart Karl bei seinem heimlichen Abgang nicht mit. Ein halbes Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft positionierte sich der Nationalmannschaftskapitän klar für eine Nominierung des wieder als Spieler des Spiels gefeierten 17-Jährigen.