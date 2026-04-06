Champions League: Positives Kane-Signal vor Kompanys 100. Bayern-Spiel

Real Madrid gegen FC Bayern - das ist der «Clásico de Campeones» in Europa. Die Münchner fühlen sich so stark, eine bittere K.o.-Serie zu beenden. Kann der Torjäger im ersten Duell helfen?
München - Auf diese ganz großen Fußball-Abende musste Vincent Kompany ein Jahr lang voller Ungeduld warten. Jetzt sind sie da - und auch Torjäger Harry Kane sendet erfreuliche Einsatz-Signale. Einen größeren Gegner als Real Madrid und eine größere Bühne als das Estadio Santiago Bernabéu könnte sich der 39 Jahre alte Kompany für sein 100. Pflichtspiel als Bayern-Trainer wahrlich nicht wünschen. Real gegen Bayern - das ist ein geschichtsträchtiges, ein episches Gigantentreffen in Europa.