Champions League VfB Stuttgart: Atalanta Bergamo ist in Topform

1 Treffsicher am Sonntag in Neapel: Bergamos Torjäger Ademola Lookman. Foto: imago//Giuseppe Maffia

Auf den VfB Stuttgart wartet am Mittwoch in der Champions League eine starke Mannschaft. Der Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo reist mit einem Sieg gegen den Spitzenreiter im Gepäck an.









Schon nach der Auslosung der Champions League war klar, was da für ein Kaliber auf den VfB Stuttgart zukommt. Atalanta Bergamo hat in der prominenten Reihe der VfB-Gegner mit Real Madrid und Juventus Turin nicht den größten Namen – dafür aber große Qualität. Schließlich ist das Team aus der Lombardei spätestens nach dem Triumph in der Europa League im Finale von Dublin gegen Bayer Leverkusen (3:0) ein anerkanntes europäisches Schwergewicht.