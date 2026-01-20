In hitziger Atmosphäre bei Olympiakos Piräus verliert Bayer Leverkusen mit 0:2. Die Werkself bleibt damit in diesem Jahr weiter sieglos. Nun droht das Aus in der Champions League.
Piräus - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den verkorksten Jahresstart auch in der Champions League fortgesetzt. Beim griechischen Meister Olympiakos Piräus unterlag die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand mit 0:2 (0:2) und knüpft damit an den schwächsten Jahresstart seit 2004 nach zuletzt zwei Liga-Pleiten an. Ohne Punktgewinn ist Leverkusen damit noch nicht sicher für die K.o.-Runde qualifiziert.