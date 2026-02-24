Das Abwehrpersonal bereitet dem BVB zuletzt Sorgen. Doch vor dem wichtigen Playoff-Rückspiel in der Champions League in Bergamo könnte sich die Lage entspannen - zwei Leistungsträger sind zurück.
Dortmund - Bei Borussia Dortmund werden vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) die Personalsorgen scheinbar weniger. Beim Abschlusstraining tags zuvor stand neben dem zuletzt angeschlagenen Nico Schlotterbeck auch der längere Zeit verletzte Emre Can wieder auf dem Platz.