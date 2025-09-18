Champions League: Turbulentes 2:2 bei misslungener Hjulmand-Rückkehr

Kasper Hjulmand erlebt bei der Rückkehr nach Dänemark als Leverkusen-Trainer ein Wechselbad der Gefühle – und Bayer rettet sich in letzter Minute zu einem Punkt. Auf Hjulmand wartet noch viel Arbeit.
Kopenhagen - Viel Moral, aber noch mehr Arbeit vor sich: Die erhoffte Fußball-Party bei der Rückkehr in die Heimat ist für Kasper Hjulmand als neuer Chefcoach von Bayer Leverkusen anderes verlaufen als erhofft. Zwar erkämpfte sich der deutsche Vizemeister noch ein 2:2 (0:1) beim FC Kopenhagen zum Champions-League-Auftakt, enttäuschte aber über weiter Strecken.