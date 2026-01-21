Ungewohnte Bilder in der Münchner Arena. In der Südkurve stehen keine Bayern-Fans. Und Kane verschießt einen Elfmeter. Trotzdem ist der Engländer der Matchwinner beim 2:0 gegen Saint-Gilloise.
München - Doppeltorschütze Harry Kane diskutierte erst noch mit dem Schiedsrichter und schrieb dann ein Autogramm für den Gegner, die restlichen Münchner Profis klatschten sich routiniert ab. Vor allem dank des englischen Torjägers hat der FC Bayern das erste Etappenziel in der Champions League vorzeitig erreicht. "Vergangenes Jahr haben wir das nicht geschafft. Das war ein wichtiger Sieg", sagte Kane dem Streamingdienst DAZN.