Champions League: VfB-Siegtor in der Nachspielzeit gegen Juventus Turin

VfB-Siegtor in der Nachspielzeit gegen Juventus Turin

16 El Bilal Touré (rechts) erlöste den VfB mit seinem Treffer. Foto: IMAGO/Nicolo Campo/IMAGO

Der VfB Stuttgart gastierte am Dienstagabend am 3. Spieltag der Champions League bei Juventus Turin. Die Schwaben vergaben zahlreiche Chancen, bis El Bilal Touré kurz vor dem Ende zum 1:0 traf.









Der VfB Stuttgart hat beim Besuch der „Alten Dame“ für eine dicke Überraschung gesorgt. Drei Tage nach der 0:4-Klatsche in der Liga beim FC Bayern gewann die Mannschaft von Sebastian Hoeneß in der Champions League bei Juventus Turin verdient mit 1:0 (0:0). Es war der erste Sieg der Schwaben in der Königsklasse seit 15 Jahren.