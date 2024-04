3 Toni Kroos (M) und Real Madrid trennten sich von Manchester City mit 3:3. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

Nach einem Fußball-Fest im Champions-League-Viertelfinale trennen sich Real Madrid und Manchester City 3:3. Vor dem spannungsgeladenen Rückspiel sind nicht nur die Trainer überwältigt.









Madrid - Was für ein Fußball-Spektakel, was für Fest - oder wie die spanische Sportzeitung "Marca" direkt nach Abpfiff schrieb: "Real Madrid stirbt nie". Zumindest nicht beim hochklassigen 3:3 gegen Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League, der mit diesem Duell wohl das Traumfinale geraubt worden ist. Zweimal hatte City geführt, Real nur einmal, am Ende stand es Unentschieden.