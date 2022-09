So viel VfB Stuttgart steckt in der Königsklasse

13 Zwei frühere VfB-Akteure im direkten Duell: Antonio Rüdiger (li./Real Madrid) stoppt Timo Werner (RB Leipzig) – in unserer Bildergalerie finden sie weitere Akteure mit VfB-Vergangenheit, die in der Champions League mitmischen. . Foto: Imago/Sven Sonntag

Während das Team von Pellegrino Matarazzo in der Bundesliga den ersten Sieg herbeisehnt, spielen etliche frühere VfB-Profis auf der größten europäischen Bühne eine bemerkenswert gute Rolle.















Die Zeiten, in denen der VfB Stuttgart in der Champions League auf Manchester United oder den FC Barcelona traf, sind unvergessen – obwohl sie schon etliche Jahre zurückliegen. Erinnerungen daran werden wach, wenn man auf die Protagonisten mit VfB-Vergangenheit schaut, die auf der größten europäischen Bühne eine sehenswerte Rolle spielen. Und das sind einige.

Am auffälligsten war am zweiten Spieltag der Champions League natürlich das Duell zwischen Real Madrid und RB Leipzig – weil sich zwei frühere VfB-Stars im direkten Duell gegenüberstanden. Meistens behielt Antonio Rüdiger, der Innenverteidiger der Königlichen, dabei gegen Stürmer Timo Werner die Oberhand. Am Ende siegte der Titelverteidiger mit 2:0.

Doch Rüdiger und Werner waren natürlich nicht die einzigen früheren VfB-Kicker, die am Dienstag und Mittwoch in der Königsklasse auffielen. Einen Überblick mit allen (mehr oder weniger) Beteiligten finden Sie auf einen Klick in unserer Bildergalerie.