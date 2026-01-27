Aus dem Sieg in Berlin nimmt Dortmund viel Selbstvertrauen mit in die Champions League. Dort wartet nun aber ein anderes Kaliber. Es geht auch um eine gute Ausgangslage in den Playoffs.
Dortmund - Mit der Kraft der Südtribüne und den jüngst gezeigten Kämpfer-Qualitäten will Borussia Dortmund am XXL-Spieltag die K.o.-Phase der Königsklasse klarmachen. "Inter ist eine Top-Mannschaft, aber wir spielen zu Hause", sagte BVB-Coach Niko Kovac vor dem Duell zum Abschluss der Ligaphase gegen Inter Mailand. "Und wenn wir zu Hause spielen mit unseren Fans im Rücken, können wir jede Mannschaft in der Champions League schlagen."