Champions League: Real-Trainer nach Niederlage: Müssen uns Sorgen machen

2 Kylian Mbappé ist noch nicht gut integriert ins System von Real Madrid Foto: Manu Fernandez/AP

Real Madrid kann in der Champions League nicht verlieren - dieses scheinbare Naturgesetz gilt in dieser Saison nicht mehr. Zwei Pleiten in vier Partien führen in Spanien zu sorgenvollen Kommentaren.









Link kopiert



Madrid - Die nächste Champions-League-Niederlage hat die Sorgen bei Real Madrid vergrößert. "Wir müssen uns Sorgen machen, wir zeigen nicht die beste Version unserer selbst", sagte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 1:3 bei der AC Mailand, der zweiten deutlichen Niederlage in Serie nach dem 0:4 gegen den FC Barcelona in der spanischen Liga. "Wir sind als Team nicht so kompakt und das müssen wir ändern. Uns fehlt die Ordnung und in der Folge kassieren wir zu viele Gegentore", kritisierte Ancelotti.