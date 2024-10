Wenn der VfB Stuttgart am Dienstagabend auf Sparta Prag trifft, sind 14 Jahre Champions League-Abstinenz Geschichte. Schon lange vor dem Spiel brachten sich Fans beider Vereine in Stimmung. Wir haben die Bilder.

Zum ersten Mal seit mehr als 14 Jahren wird in Stuttgart wieder die Champions League-Hymne erklingen (zum bislang letzten Mal im Februar 2010 beim denkwürdigen 1:1-Unentschieden gegen den FC Barcelona). Dementsprechend heiß sind die Fans auf die Partie gegen Sparta Prag (Anpfiff: 18.45).

Und dann ist da ja auch noch das Cannstatter Volksfest in vollem Gange – was gibt es schon Besseres, als sich auf dem Wasen für die Partie gegen den tschechischen Rekordmeister so richtig in Stimmung zu bringen. So waren beim Rummel viele VfB-Fans, aber auch Prag-Anhänger anzutreffen – und alle fieberten friedlich der Champions League-Partie entgegen.

Lesen Sie auch

Wir waren mit der Kamera vor Ort und zeigen in unserer Bildergalerie Fotos der feiernden Fußballfans – klicken Sie sich durch!