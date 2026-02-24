Champions League: Leverkusen mit Nullnummer und Frustbier ins Achtelfinale

Bayer Leverkusen zieht nach einem torlosen Remis gegen Olympiakos Piräus ins Achtelfinale der Champions League ein. Dort wartet ein Duell mit Bayern München oder Arsenal.
Leverkusen - Nach der kontrollierten Nullnummer klatschten sich die Profis von Bayer Leverkusen pflichtbewusst ohne große Euphorie ab. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand steht nach einem 0:0 gegen Olympiakos Piräus im Achtelfinale der Champions League und muss sich nun auf ein Duell mit dem FC Bayern München oder dem FC Arsenal gefasst machen.