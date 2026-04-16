Champions League: Neuers Schweineball wird zum Bayern-Rucksack gegen Real

Nach wenigen Sekunden hat Bayern-Kapitän Neuer gegen Real Madrid einen Blackout. Der frühere Nationaltorwart spricht später von einer «Drama-Nacht» in der Königsklasse.
München - Seinen Mega-Aussetzer im zweiten Gigantenduell mit Real Madrid bezeichnete Bayern Münchens Schlussmann Manuel Neuer selbst als "Schweineball". Ohne Gegnerdruck schlug der frühere Fußball-Nationaltorwart im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League den Ball mit Links direkt auf den Fuß von Arda Güler, der nach nur 35 Sekunden zum 1:0 für die Spanier traf.