Champions League: Musialas Torglück und die WhatsApp-Messages von der Mama

Jamal Musiala gelingt in Eindhoven der bislang größte Comeback-Schritt. Beim Bayern-Sieg erzielt der Nationalspieler das erste Tor. «Heute war ein guter Tag», sagt er danach.
Eindhoven - Auf den Glücksmoment eines Tores musste Jamal Musiala lange warten. Entsprechend glücklich war der Fußball-Nationalspieler nach dem 2:1 (0:0) des FC Bayern bei der PSV Eindhoven. Bei seinem Startelf-Comeback für den deutschen Rekordmeister und seiner Rückkehr in die Champions League erzielte Musiala das 1:0. Und das wunderbar nach einem feinen Zusammenspiel mit Youngster Lennart Karl.