Am frühen Dienstagmorgen machte sich der VfB-Fanclub Villingendorf zu einer epischen Reise auf.

Um genau 4 Uhr, als die meisten Dorfbewohner noch tief in ihren Träumen von vergangenen Champions-League-Siegen schwelgten, versammelten sich 38 unerschrockene Fans, bereit, Turin zu erobern – zumindest für 90 Minuten.

Nach einer abenteuerlichen, achtstündigen Fahrt inklusive Frühstück aus dem legendären Wurstkoffer von Felix Müller, trafen die Fans endlich in der Stadt der Liebe und des Fußballs ein. Ihre erste Mission: der zentrale Fantreffpunkt der Stuttgarter, wo sie von einer Armada weiterer Fanclubs erwartet wurden.

Der legendäre Wurstkoffer von Felix Müller tut sehr gute Dienste während einer langen Fahrt gen Italien. Foto: Lopez

Gemeinsam zog die weiß-rote Karawane in Richtung Stadion, bereit, Turin in ein kleines Stuttgart zu verwandeln. Das Spiel begann, und die Herzen aller VfB-Anhänger pochten im Takt der Champions-League- Hymne. Und dann geschah das Unglaubliche: Nach fast 15 Jahren gelang den Schwaben wieder ein Sieg in der Champions League!

Jubelschreie in der Nacht

Die Jubelschreie der Villingendorfer Fans hallten beim Tor in der Nachspielzeit über den Platz und fanden kein Ende. Doch die Nacht war noch jung, und der Fanclub machte sich umgehend auf die Heimreise. Der Bus war auf der Rückfahrt ein rollender Konzertsaal, in dem VfB-Lieder in Endlosschleife gespielt wurden.

Die gute Stimmung konnte selbst eine Buspanne nicht vermiesen. Die Ausfahrt endete, wie sie begonnen hatte – mit einem Lächeln im Gesicht der 38 glücklichen, aber müden Fans.