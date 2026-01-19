Für den direkten Achtelfinaleinzug braucht Dortmund auswärts gegen Tottenham wohl einen Sieg. Die Champions League ist nicht nur finanziell wichtig. Der Gegner ist angeschlagen.
Dortmund/London - Mit dem Schwung des Last-Minute-Siegs gegen den FC St. Pauli will Borussia Dortmund Richtung Achtelfinale der Champions League stürmen. "Wir haben weiter die Möglichkeit das Achtelfinale auf dem direkten Wege zu erreichen und gehen das mit viel Optimismus an", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl jüngst der Deutschen Presse-Agentur. "Ansonsten packen wir das über die Playoff-Runde."