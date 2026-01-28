Champions League: Leverkusen dominiert Villarreal und macht Playoffs klar

Mission erfüllt: Bayer Leverkusen sichert sich mit einem klaren Sieg gegen Villarreal das Ticket für die Playoffs der Champions League. Ein Doppelpack von Malik Tillman ebnet den Weg.
Leverkusen - Bayer Leverkusen hat mit einem überzeugenden Sieg die Playoffs in der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Kasper Hjulmand setze sich gegen den FC Villarreal problemlos mit 3:0 (2:0) durch und sicherte sich den Einzug in die Zwischenrunde. Dort heißt der Gegner entweder Bundesligarivale Borussia Dortmund oder Olympiakos Piräus aus Griechenland.