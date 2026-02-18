Serhou Guirassy zeigt beim Sieg von Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo eine starke Leistung - trotz eines Trauerfalls in der Familie. BVB-Trainer Kovac wusste nichts davon.
Dortmund - Die emotionale Botschaft von Serhou Guirassy an seinen Bruder beim 2:0 von Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo kam für Niko Kovac völlig überraschend. "Davon weiß ich wirklich nichts. Deshalb kann ich dazu nichts sagen", sagte der BVB-Trainer nach dem Sieg im Play-Off-Hinspiel der Champions League über den Trauerfall in Guirassys Familie.