Champions League: Kompany gleich neu motiviert - Neuer will das Double

Die Enttäuschung beim FC Bayern ist groß nach dem verpassten Einzug ins Finale. Aber Kompany und Kimmich sehen ihr Team auf dem Weg zum Triumph. Und ein Ziel bleibt noch in dieser Saison.
München - Bayern-Trainer Vincent Kompany hat sich schon kurz nach dem verpassten Champions-League-Finale wieder kämpferisch gezeigt. "Die Mannschaft kennt mich. Ich habe nicht diese Fähigkeit, lange enttäuscht zu sein. Ich bin schon jetzt motiviert für die nächste Saison", sagte der Belgier nach dem 1:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in München, das nach dem 4:5 in Paris eine Woche zuvor nicht reichte.