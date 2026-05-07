Die Bayern scheiden im Champions-League-Halbfinale aus. Vor allem eine Strafraumszene und ein nicht gegebener Platzverweis erhitzen die Gemüter. Ein Experte klärt auf.
München - Beim Champions-League-Aus des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain haben zwei Entscheidungen des portugiesischen Schiedsrichters João Pinheiro für große Aufregung gesorgt. Für ein Handspiel des PSG-Spielers João Neves keinen Elfmeter gegeben zu haben, erwies sich als richtige Entscheidung. Deutlich strittiger war jedoch, dass Verteidiger Nuno Mendes in der ersten Halbzeit keinen Platzverweis kassierte.