Champions League: Keine Eintagsfliege - Woltemade will bei Premiere treffen

Newcastle-Stürmer Nick Woltemade kehrt selbstbewusst nach Deutschland zurück. Das Ziel ist, im Champions-League-Duell mit Leverkusen zu treffen. Sein Trainer lobt ihn.
Leverkusen - Vor seinem Debüt gegen einen Bundesliga-Club mit Newcastle United zeigt sich Nick Woltemade selbstbewusst. "Die letzte Saison hat einen kleinen Hype um meine Person ausgelöst. In vielen Situationen habe ich gut gespielt und wichtige Tore geschossen", sagte der Stürmer vor dem Champions-League-Duell bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). "Ich habe mir auch ein bisschen Credit erspielt, dass man nicht mehr sagt: Das ist nur eine Eintagsfliege von ihm."