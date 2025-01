Heute live um 21 Uhr im Fernsehen und Streaming: Der VfB Stuttgart tritt am 7. Spieltag der Champions League beim slowakischen Rekordmeister an. Alles Wichtige zur Übertragung.

Siegen oder rausfliegen, unter dieser Überschrift steht die Partie des VfB Stuttgart an diesem Dienstag in der Champions League. Auswärts bei Slovan Bratislava muss das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gewinnen, um die Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase zu wahren.

Es ist, wenn man so möchte, das Finale vor dem Finale. Mit einem Erfolg in der Slowakei würde das Heimspiel am letzten Spieltag zuhause gegen Paris St. Germain über den Einzug in die Zwischenrunde entscheiden.

Lesen Sie auch

VfB Stuttgart heute um 21 Uhr in Bratislava

Das Národný futbalový Stadión ist mit einer Kapazität von 22.500 Plätzen eines der kleineren in der Königsklasse. Dementsprechend wenig Karten gingen an den VfB – und viele Fans werden das Spiel daheim am Fernseher verfolgen.

Sebastian Hoeneß warnte vor der Partie, den noch punktlosen Gegner zu unterschätzen. Foto: dpa/Tom Weller

Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart: Fakten zum Spiel

Begegnung: Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart

Wettbewerb: UEFA Champions League 2024/25, Ligaphase, 7. Spieltag

Datum: Dienstag, 21. Januar 2025

Anpfiff/Uhrzeit: 21 Uhr

Stadion/Spielort: Národný futbalový štadión (NFŠ), Bratislava

Schiedsrichter: Christopher Kavanagh (England)

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart in der Champions League Warum sich der VfB am Anschlag befindet Die Stuttgarter benötigen in Bratislava einen Sieg, um in der Hauptrunde im Rennen zu bleiben – und dann wartet womöglich ein weiteres Endspiel im eigenen Stadion.

Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart: Wo wird die Partie übertragen?

Das Spiel am 7. Spieltag der Champions League-Ligaphase zwischen Slovan Bratislava und dem VfB Stuttgart wird bei DAZN übertragen. Kommentiert wird die Partie, die um 21 Uhr angepfiffen wird, von Max Gross. Im Einzelspiel ist die Partie im Livestream zu sehen. Auf DAZN 2 läuft sie auch im linearen TV – allerdings nur in der Konferenz.

Pay-TV: DAZN 2 (Konferenz)

Livestream: DAZN

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Max Gross

Experte: Benny Lauth

Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart im Free-TV? (ZDF)

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft nur das Finale der Champions League. Ansonsten ist keine einzige Partie live im Free-TV zu sehen. Allerdings zeigt das ZDF eine Highlight-Show mit allen Toren und wichtigen Szenen – immer mittwochs um 23 Uhr. Dabei werden die Dienstags- und Mittwochsspiele zusammengefasst. Außerdem gibt es kurze Higlight-Clips auf dem Youtube-Kanal von DAZN.

Champions-League-Bilanz von Slovan Bratislava

Der slowakische Rekordmeister ist derzeit Tabellenführer der nationalen Liga, in der Champions League holte das Team von Trainer Vladimir Weiss noch keine Punkte. Der Club nimmt in dieser Saison zum sechsten Mal an der Champions League teil. Bislang haben die Slowaken 20 Partien in der „Königsklasse“ absolviert. Die Bilanz: sieben Siege, zwei Remis und 13 Niederlagen – bei einem Torverhältnis von 25:47.

In unserem Liveblog erfahren Sie alles Wichtige am Spieltag aus Bratislava.

Hier haben wir aufgelistet, welche Kneipen in Stuttgart und der Region die Spiele des VfB übertragen.