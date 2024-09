Champions League heute: Diese Spiele laufen live im TV und Stream

VfB in der Champions League MeinVfB live – unser Countdown zur Königsklasse

Mindestens achtmal tritt der VfB Stuttgart in der Champions League an – erstmals an diesem Dienstag bei Real Madrid. An jedem Spieltag machen wir am Vormittag Lust auf den Kick. Mit unserem Live-Video-Countdown zur Königsklasse. Seid dabei!