Bayer Leverkusen verpasst gegen den englischen Spitzenreiter in der Schlussphase einen Überraschungssieg. Ausgerechnet ein früherer Bayer-Profi wird im Achtelfinal-Hinspiel zum Spielverderber.
Leverkusen - Rückkehrer Kai Havertz klatschte mit den Leverkusener Spielern ab und holte sich dann den Applaus der mitgereisten Arsenal-Fans ab. Ausgerechnet der frühere Bayer-Profi hatte soeben den Werksclub um einen möglichen Überraschungssieg gegen den FC Arsenal gebracht. Der deutsche Fußball-Nationalspieler traf nach langer Leverkusener Führung spät per Foulelfmeter (89. Minute) zum 1:1 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.