Champions League: Haaland-Traumtore: Manchester City mit Gala

2 Superstar Erling Haaland (r) traf einmal mehr spektakulär für Manchester City. Foto: Dave Thompson/AP

Der Norweger Erling Haaland trifft in der Champions League einmal mehr sensationell. Auch sonst ist Sparta Prag beim englischen Meister chancenlos. Atlético Madrid patzt dagegen überraschend.









Manchester - Ein Weltklasse-Tor und ein perfekter Abschluss nach einer Traumkombination: Superstar Erling Haaland hat Manchester City zum zweiten Sieg in der Champions League geschossen. Der Stürmer lenkte beim 5:0 (1:0) über Sparta Prag den Ball artistisch in der Luft liegend per Hacke ins Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 (58. Minute).