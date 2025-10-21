Champions League: Glücksfall Kompany und ein Belgien-Duell mit Vorgeschichte

Vincent Kompany gilt als Motor des aktuellen Bayern-Laufs. Das Spiel gegen den FC Brügge ist ein ganz spezielles für den Trainer. Aber seine Zukunft rückt auch schon auf die Agenda.
München - Die besondere Bedeutung des nächsten Bayern-Sieges erklärte ausnahmsweise nicht Vincent Kompany, sondern Joshua Kimmich. In der Champions League treffen die Münchner Seriensieger am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena auf den FC Brügge. "Und für den Trainer ist das ein sehr wichtiges Spiel. Dementsprechend müssen wir gewinnen", verkündete Führungsspieler Kimmich.