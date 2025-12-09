Champions League: Großes Bayern-Comeback nach Kimmich-Eigentor gegen Sporting

Der FC Bayern macht in der Champions League einen großen Schritt zum direkten Achtelfinal-Ticket. Beim 3:1 gegen Sporting Lissabon passiert einer Führungskraft zunächst ein Missgeschick.
München - Angestachelt von einem unglücklichen Eigentor von Joshua Kimmich hat der FC Bayern mit all' seiner Klasse doch noch einen erfolgreichen Jahresabschluss in der Champions League gefeiert. Beim 3:1 (0:0) gegen Sporting Lissabon drehten Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry (65. Minute) und der wieder famos aufspielende Jungstar Lennart Karl (69.) mit ihrem Doppelschlag die Partie nach dem plötzlichen Rückstand in der 54. Minute.