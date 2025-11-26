Das Spiel beim englischen Tabellenführer Arsenal ist der nächste Härtetest für den FC Bayern. Die Münchner geraten stark unter Druck - und dann patzt auch noch Manuel Neuer folgenschwer.
London - Nicht mehr ungeschlagen, nicht mehr Tabellenführer - und ein schwerer Neuer-Patzer: Der FC Bayern hat in der Champions League seine erste Saisonniederlage kassiert und das bittere Ende der eigenen Superserie hinnehmen müssen. Die Münchner verloren nach 18 Partien ohne Niederlage beim englischen Topclub FC Arsenal mit 1:3 (1:1) und gaben den Spitzenplatz in der Ligaphase der Königsklasse an die Londoner ab.