Champions League: Fußball-Europa fürchtet die Klapperschlange aus Norwegen

Die Bilanz in der Champions League sollte jedem Gegner Angst machen. Nach dem Aus von Vorjahresfinalist Inter Mailand gegen Bodö/Glimt dürften sich viele Fragen: Wer ist der Nächste?
Mailand - In der Kabine des San Siro hämmerten sie im Rhythmus mit den Fäusten auf die Hängeschränke. In ganz Europa fürchten die Granden des Fußballs nun erst recht diesen unerschrockenen Außenseiter aus dem hohen Norden. "FK Bodö/Glimt schafft eine der größten Sensationen in der Geschichte der Champions League", schrieb Frankreichs Sportzeitung "L'Équipe" nach dem 2:1 im Playoff-Rückspiel bei Inter Mailand.