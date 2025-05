Champions League: Flick reagiert auf verpasstes Finale: Müssen reifen

1 Das spektakuläre Rückspiel war für Hansi Flick nervenaufreibend Foto: Antonio Calanni/AP/dpa

Der FC Barcelona dreht ein 0:2 in Mailand und scheitert am Ende doch im Halbfinale der Champions League. Ex-Bundestrainer Hansi Flick reagiert enttäuscht, blickt aber auch schnell nach vorn.









Mailand - Nach dem bitteren Aus im Halbfinale der Champions League hat der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick den FC Barcelona für die Leistungen gegen Inter Mailand gelobt. "Ich bin enttäuscht, aber nicht über die Vorstellung der Mannschaft. Sie haben alles getan, was sie konnten und einen richtig guten Job gemacht", sagte Flick nach dem 3:4 nach Verlängerung, das nach dem 3:3 im Hinspiel gleichbedeutend war mit dem verpassten Einzug ins Finale in München am 31. Mai. "Wir sind raus, aber wir werden es nächste Saison erneut probieren. Wir werden versuchen, die Fans und den Club stolz zu machen", sagte Flick.