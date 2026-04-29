Vincent Kompany erlebt in Paris einen schwierigen Abend auf der Tribüne. Genuss bereitet ihm aber die Aufholjagd von 2:5 auf 4:5. Noch in Paris richtet er einen flammenden Appell an die Bayern-Fans.
Paris - Zwischen Paris-Coach Luis Enrique und Bayern-Trainer Vincent Kompany kam es nach dem Fußball-Spektakel im Halbfinal-Hinspiel ihrer Teams zu einer lustigen Begegnung in den Katakomben des Prinzenparks. Ein Video zeigt, wie sich beide nach dem 5:4 für Titelverteidiger Paris Saint-Germain im Halbfinal-Hinspiel der Champions League die Hand reichen und lachen.