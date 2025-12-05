1 Für dieses Foul gegen Achraf Hakimi wurde Luis Díaz gesperrt. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa Luis Díaz ist nach seiner Roten Karte in Paris für drei Königsklassen-Partien gesperrt worden. Sein Verein FC Bayern legt Einspruch gegen das UEFA-Urteil ein - mit Erfolg.







Link kopiert



München - Der Einspruch des FC Bayern gegen die Drei-Spiele-Sperre für Luis Díaz in der Champions League war erfolgreich. Die UEFA reduzierte die Sperre um ein Spiel auf zwei Partien. Somit fehlt der 28-Jährige nur noch im Heimspiel am kommenden Dienstag gegen Sporting Lissabon. Im neuen Jahr kehrt der Kolumbianer dann gegen Royale Union Saint-Gilloise (21. Januar) wieder in den Champions-League-Kader zurück, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte.