National haben die Bayern ihre Ziele für 2025 schon erreicht. In der Königsklasse aber fehlt noch was. Torjäger und Edeljoker Harry Kane benennt den Auftrag gegen Sporting Lissabon.
München - Bei seinen intensiven Recherchen über Sporting Lissabon zapfte Max Eberl auch eine ungewöhnliche Quelle an. Der Sportvorstand des FC Bayern nutzte die Gelegenheit, um sich nach der prächtigen Münchner 5:0-Generalprobe beim VfB Stuttgart bei Schiedsrichter Tobias Stieler einen Form-Check über Portugals Fußball-Meister einzuholen.