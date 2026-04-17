Champions League: Droht Fan-Ausschluss gegen PSG? UEFA ermittelt gegen Bayern

In der Schlussphase des Fußball-Krimis gegen Real dringen Bayern-Fans in den Innenraum der Allianz Arena vor. Beim Jubeln werden Fotografen verletzt. Hat dies nun ganz heftige Folgen für die Münchner?
München - Dem FC Bayern München droht nach dem dramatischen Heimsieg im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid ein Nachspiel von der UEFA. Der europäische Verband leitete ein Disziplinarverfahren gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister ein. Dabei geht es unter anderem um Fan-Vorfälle vom Mittwochabend - konkreter wurde die UEFA nicht.