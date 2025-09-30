Champions League: Dreierpack Mbappé: Real gewinnt klar in Kasachstan

Real Madrid kann sich derzeit auf seinen französischen Superstar verlassen. Beim Champions-League-Neuling aus Kasachstan kann das Team von Xabi Alonso aber erst nach der Halbzeit überzeugen.
Almaty - Kylian Mbappé hat Real Madrid und Trainer Xabi Alonso zum zweiten Sieg in der Champions League geschossen. Bei Außenseiter Qairat Almaty aus Kasachstan sorgte der französische Torjäger mit drei Toren für einen am Ende deutlichen 5:0 (1:0)-Erfolg. Mit sechs Punkten aus zwei Partien glückte der Start in die Königsklasse vor allem dank Mbappé. Der Ausnahmestürmer hat bereits fünf Tore auf dem Konto.