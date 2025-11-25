Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Manchester - Während Star-Coach Pep Guardiola mit gesenktem Kopf über den Platz trottete und sich mit einer B-Elf verzockte, ließen sich die Spieler von Bayer Leverkusen nach ihrem Coup bei Manchester City von ihren rund 1.500 mitgereisten Fans lautstark feiern. Dank einer absoluten Willensleistung hat der Fußball-Bundesligist im ersten Champions-League-Duell mit dem englischen Topclub einen überraschenden 2:0 (1:0)-Auswärtssieg eingefahren. Damit machte die Werkself einen großen Schritt im Rennen um die K.o.-Phase in der Königsklasse.