Serhou Guirassy trifft nach Flaute doppelt, Karim Adeyemi erneut – und der BVB profitiert von einer umstrittenen Roten Karte. Das klare 4:0 gegen Villarreal beruhigt die Gemüter in Dortmund.
Dortmund - Borussia Dortmunds Fanseele ist vorerst wieder beruhigt. Mit reichlich Glück machte der BVB nach zuvor drei sieglosen Pflichtspielen am Stück in der Champions League einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Gegen den FC Villarreal gewann das Team von Trainer Niko Kovac am Dienstag nach schwacher erster Hälfte mit 4:0 (1:0) - in der Höhe allerdings zu hoch gegen lange Zeit nur zu zehnt spielende Gäste.