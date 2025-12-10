Jubel um Reus, Frust auf dem Platz: Trotz eines Brandt-Doppelpacks reicht es für den BVB nur zu einem Remis – und die Chancen auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation sinken.
Dortmund - Borussia Dortmund hat den Champions-League-Pflichtsieg beim Wiedersehen mit Marco Reus leichtfertig aus der Hand gegeben. Ein Doppelpack von Julian Brandt (18. Minute/51.) reichte dem BVB am Mittwoch beim 2:2 (1:1) gegen den norwegischen Vizemeister FK Bodö/Glimt nicht zum Sieg. Bei der emotionalen Rückkehr des langjährigen Kapitäns und neuen BVB-Botschafters Reus verdarben die beiden Ausgleichstreffer von Haitam Aleesami (42.) und Jens Petter Hauge (75.) die Stimmung.