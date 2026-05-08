Champions League: Bundesliga verpasst fünften Startplatz – was das für den VfB bedeutet

Spanien hält Deutschland dank Rayo Vallecano auf Distanz. Freiburgs Finaleinzug reicht nicht. Damit steht fest: Es gibt keinen fünften Champions-League-Startplatz für die Bundesliga.

Wettrennen verloren, kein weiterer Startplatz über das UEFA-Ranking: Der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga wird in der nächsten Saison nicht in der Champions League spielen. Durch den Finaleinzug von Rayo Vallecano in der Conference League liegt Spaniens La Liga mit 22,093 Punkten nun uneinholbar vor der deutschen Eliteliga (21,785) - selbst wenn der SC Freiburg die Europa League gewinnt.

Für den Kampf um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga bedeutet dies, dass RB Leipzig (aktuell Tabellen-Dritter mit 62 Punkten), Bayer Leverkusen (4./58 Punkte), der VfB Stuttgart (5./58 Punkte) und die TSG Hoffenheim (6./58 Punkte) um die letzten beiden Startplätze kämpfen. Der FC Bayern und Borussia Dortmund haben ihre Startplätze in der Königsklasse schon sicher. Dabei kommt es am kommenden Samstag zum direkten Duell zwischen dem VfB und Leverkusen.

Freiburg gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen den SC Braga nach der knappen 1:2-Niederlage vor einer Woche mit 3:1 (2:0) und sammelte dadurch 0,428 Punkte. Rayo Vallecano entschied nach dem Hinspiel auch das Rückspiel mit 1:0 (1:0) gegen Racing Straßburg für sich und holte damit 0,312 Punkte. Bei einem Remis wären es nur 0,187 Punkte gewesen, dann hätte sich der Zweikampf erst im Fernduell der beiden europäischen Endspiele entschieden. Doch Straßburg vergab in der Nachspielzeit einen Elfmeter.

Auch bei einem Europa-League-Triumph der Freiburger reicht es nicht

Sollten die Freiburger am 20. Mai in Istanbul den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern und sich damit auch für die Königsklasse qualifizieren, käme die Bundesliga nun lediglich auf 22,071 Punkte - zu wenig.

Sollte Freiburg die Europa League gewinnen und in der Liga Siebter werden, stellt die Bundesliga keinen Conference-League-Teilnehmer. Wird Freiburg Achter oder Neunter oder verliert das europäische Finale, spielt der Siebte in der Conference League.