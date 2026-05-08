Champions League: Bundesliga verpasst fünften Startplatz – was das für den VfB bedeutet

Spanien hält Deutschland dank Rayo Vallecano auf Distanz. Freiburgs Finaleinzug reicht nicht. Damit steht fest: Es gibt keinen fünften Champions-League-Startplatz für die Bundesliga.
Wettrennen verloren, kein weiterer Startplatz über das UEFA-Ranking: Der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga wird in der nächsten Saison nicht in der Champions League spielen. Durch den Finaleinzug von Rayo Vallecano in der Conference League liegt Spaniens La Liga mit 22,093 Punkten nun uneinholbar vor der deutschen Eliteliga (21,785) - selbst wenn der SC Freiburg die Europa League gewinnt.