Champions League: Benzin für unsere Entwicklung und Peps Versagen

Leverkusen trotzt Manchester City, Reisepannen und Personalausfällen – und tanzt Humba im Stadion. Wie Hjulmand und sein Team den Favoriten schocken und was jetzt zählt.
Manchester - Die Gegensätze hätten an diesem bemerkenswerten Abend kaum größer sein können: Während Citys Startrainer Pep Guardiola sichtlich angefressen wirkte und offen von einem persönlichen "Versagen" sprach, saß Leverkusens Coach Kasper Hjulmand gelöst im City of Manchester Stadium, beantwortete gut gelaunt und mit viel Lob und Wertschätzung für seine Mannschaft die Fragen der Journalisten.