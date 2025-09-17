Champions League: Bayern starten dank Kane mit Statement-Sieg gegen Chelsea

Der FC Bayern feiert den 22. Auftakterfolg am Stück in der Königsklasse. Das 3:1 gegen den Club-Weltmeister ist eine Ansage. Außenseiter? Nichts da. Ein Engländer im Münchner Trikot ragt heraus.
München - Der FC Bayern München ist angeführt von einem bärenstarken Torjäger Harry Kane mit einem Statement-Sieg gegen Club-Weltmeister FC Chelsea in die Champions League gestartet. Das reif heraus gespielte 3:1 (2:1) war dabei nicht nur der 22. Auftaktsieg nacheinander in der Königsklasse, sondern vielmehr der Beleg, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister nicht nur eine Außenseiterrolle im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb einnimmt.