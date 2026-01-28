Champions League: Bayern jubeln dank Musialas Comeback-Tor und Joker Kane

Der FC Bayern gewinnt zum Abschluss der Ligaphase in Eindhoven und wird damit Vorrunden-Zweiter. Erst trifft Musiala beim Startelf-Comeback - und dann Torjäger Kane zum 2:1.

Eindhoven - Ein traumhaftes Startelf-Comeback von Jamal Musiala und ein Joker-Tor von Harry Kane haben dem FC Bayern eine Top-Ausgangslage für die K.o-Phase in der Champions-League gesichert. Beim 2:1 (0:0) bei der PSV Eindhoven feierte der deutsche Fußball-Rekordmeister zum Abschluss der Vorrunde den siebten Sieg im achten Spiel. Die Münchner zogen damit als Zweiter der Ligaphase ins Achtelfinale ein und gehen dem famosen FC Arsenal wie gewünscht bis zu einem möglichen Endspiel aus dem Weg.

Das erste Champions-League-Tor des lange verletzten Musiala seit fast elf Monaten (58. Minute), das Siegtor des nach einer Stunde eingewechselten Kane (84.) und eine sehr gute Torhüter-Leistung von Manuel Neuers Vertreter Jonas Urbig garantieren den Bayern bis zum Halbfinale nun Rückspiele vor heimischen Publikum. Der 1:1-Ausgleich von Ismail Saibari (78.) fiel am Ende nicht mehr ins Gewicht. In der Nachspielzeit sah Eindhovens Mauro Junior noch die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Starke Paraden von Urbig

So richtig rehabilitierte sich das Team von Trainer Vincent Kompany damit allerdings nicht für die erste Bundesliga-Saisonniederlage gegen den FC Augsburg. Stärker war da die Einzelleistung von Urbig. Der 22-Jährige zeigte nach seinem Patzer gegen Augsburg bei etlichen Paraden vor allem in der ersten Halbzeit, welch herausragendes Talent in ihm steckt. Beim Gegentreffer war er machtlos.

Dass der niederländische Meister noch um den Playoff-Einzug kämpfte, während die Bayern das Achtelfinal-Ticket schon sicher hatten, war von Beginn an spürbar. Die PSV-Fans im Philips-Stadion trieben ihr Team lautstark an und sorgten für eine hitzige Atmosphäre.

Urbig bekam früh einiges zu tun. Kompany hatte dem früheren Kölner trotz seines Fehlers vom Wochenende erneut das Vertrauen gegeben. Ansonsten rotierte der Bayern-Coach kräftig durch. Insbesondere das Startelf-Comeback von Musiala und der erstmalige Champions-League-Bankplatz für Top-Torjäger Harry Kane seit seinem Wechsel nach München sorgten für Aufsehen.

Musialas starkes Startelf-Comeback

Nach zwei Kurzeinsätzen in der Liga brachte Kompany Musiala direkt wieder von Beginn an. "Es gibt leider in dieser Phase der Saison keine softe Integration. Es muss eine harte Integration sein. Und das ist unser Puzzle im Moment", hatte Kompany bereits am Vorabend zum Einbau gesagt.

Musiala hatte sich bei der Club-WM im Sommer einen Wadenbeinbruch zugezogen und soll für die entscheidende Saisonphase fit gemacht werden. "Ich erwarte nicht, dass er Leistungsträger ist", sagte Kompany vor dem Anpfiff beim Streamingdienst DAZN. Stattdessen wurde der Top-Profi sogleich wieder zum Unterschiedsspieler und war auffälligster Spieler in der Offensive.

Für Kane stürmte zunächst Afrika-Cup-Gewinner Nicolas Jackson. "Jackson kommt mit viel Momentum aus dem Afrika-Cup. Heute passt das. Das hilft Harry auch", sagte Kompany zu dem Senegalesen, der indes blass blieb.

Jackson als Kane-Ersatz blass

Die umgestellte Bayern-Elf arbeitete sich in die Partie. Zunächst war aber ein Freistoß von Tom Bischof, der die Latten-Oberkante touchierte, das höchste der Gefühle (6.). Die PSV mit dem früheren Bayern-Talent Paul Wanner, blieb die aktivere Mannschaft mit der Mehrzahl an Möglichkeiten. Urbig musste sich bis zur Pause immer wieder strecken, um das 0:0 zur Halbzeit festzuhalten.

Ohne Michael Olise und Kane fand die Bayern-Offensive im ersten Durchgang dagegen kaum statt. Jackson wirkte wie ein Fremdkörper in der Spitze. Auch nach dem Wechsel war Eindhoven weiter tonangebend.

Eindhoven wirkte zunehmend verkrampft. Anders dagegen insbesondere Musiala, der mit seiner bekannten Leichtfüßigkeit immer wieder Lücken suchte und nach einer knappen Stunde nach Zuspiel von Lennart Karl auch fand.

Kurz darauf verblüffte Kompany erneut mit gleich vier Wechseln. Neben Jackson hatte auch Musiala genug geleistet. Unter anderem Kane durfte jetzt mitwirken. Statt noch mehr Offensivpower der Bayern kam Eindhoven nun noch einmal auf und belohnte sich für eine insgesamt engagierte Leistung mit dem Ausgleich.