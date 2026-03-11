Champions League: Bayern feiern Olise und ein Statement - Neue Torwartsorgen

Michael Olise lässt den FC Bayern über eine «magische Nacht» in der Champions League jubeln. Trainer Vincent Kompany überrascht mit einem Vergleich. Nach dem 6:1 gibt es neue Personalsorgen.
Bergamo - Beim nächtlichen Bankett setzte sich Michael Olise im Gegensatz zu seiner Weltklasse-Gala auf dem Rasen nicht als bestaunter Hauptdarsteller in Szene. Am hintersten Teamtisch, das Gesicht verdeckt vom schwarz-weißen Basecap, lauschte der Bayern-Star der Lobeshymne des Münchner Vorstandschefs. Jan-Christian Dreesen wertete das imposante 6:1 gegen Atalanta Bergamo als "Statement" in der Champions League. Im rötlichen Saal-Licht bedauerte er gleichzeitig "tragische Verletzungen".